Илья Кутепов объяснил поражение от сборной Бразилии в контрольном матче

Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал разгромное поражение от команды Бразилии в контрольном матче. По словам игрока, подопечные Станислава Черчесова набегались в первом тайме.

«Где-то подустали, набегались в первом тайме. На своих атаках потеряли много мячей. После перерыва просели. «Лужники», болельщики, всем спасибо! Увы, не получилось порадовать игрой. За счет чего можем прибавить? Не могу сказать. Разберем, проанализируем, тренерский штаб предоставит план», — сказал Кутепов.

Следующую встречу россияне проведут с Францией 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»