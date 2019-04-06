Футболисты «Спартака» получают баллы за тренировки и проводят командный ужин после игр. Эти правила ввел Кононов

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ввел новые правила в коллективе. Напомним, 53-летний специалист возглавил команду в ноябре.

По данным источника, футболисты «красно-белых» получают баллы за тренировки и проводят командный ужин после каждой домашней игры.

Теперь тренировки «Спартака» начинаются с легких упражнений. Главная цель – не столько размять мышцы, сколько поднять настроение. Например, тренер выкрикивает число, а игроки должны собраться группами соответственно этому числу. Тот, кто не успел попасть в группу, вынужден пройти через коридор, в котором ему достается от партнеров. В шутку, разумеется.

Тренеры также начисляют игрокам баллы за каждое действие во время тренировок. Подсчитываются все игровые упражнения, удары по воротам и так далее. За это отвечает аналитик команды Михаил Кожевников.

Игроки одержавшей победу в двусторонке команды получают по три балла. За ничью и поражение очков не дают. После каждой тренировки определяются победители, которым дается больше очков. Игроки в конце дня изучают рейтинги – кто на каком месте.

В конце месяца тренерский штаб все суммирует. Игроки, набравшие меньше всего баллов за определенный период, оплачивают командный ужин в ресторане.

Командный ужин – обязательное мероприятие при Кононове. После домашних матчей тренер собирает футболистов в ресторане и дает им возможность пообщаться. Иногда приезжают и семьи игроков.

В конце вечера Кононов выступает с речью перед командой, где говорит о плюсах и минусах прошедшей игры и дает краткую оценку. По словам футболистов, это помогает сохранять положительную атмосферу в команде.

Кроме того, на базе «Спартака» проводят общекомандные обеды с семьями. Кононов проводил отдельную беседу и с женами футболистов.

После 21 тура «Спартак» занимает пятое место в РПЛ. В активе у «красно-белых» 36 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Бизнес Online»