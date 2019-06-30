«Барселона» предложила 112 миллионов евро за форварда сборной Аргентины

«Барселону» впечатлила игра нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Теперь каталонцы хотят приобрести игрока.

Сообщается, что каталонский клуб готовит для выкупа трансфера 22-летнего игрока 112 миллионов евро. При этом на «Камп Ноу» отказались от приобретения другого аргентинского форварда «Интера» Мауро Икарди.

В минувшем сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил шесть голов. На проходящем в эти дни Кубке Америки аргентинец уже отметился двумя мячами в трех играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia