«Барселона» предложила 112 миллионов евро за форварда сборной Аргентины

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Барселону» впечатлила игра нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Теперь каталонцы хотят приобрести игрока.

Сообщается, что каталонский клуб готовит для выкупа трансфера 22-летнего игрока 112 миллионов евро. При этом на «Камп Ноу» отказались от приобретения другого аргентинского форварда «Интера» Мауро Икарди.

В минувшем сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил шесть голов. На проходящем в эти дни Кубке Америки аргентинец уже отметился двумя мячами в трех играх.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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