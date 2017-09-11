«Манчестер Сити» потратил на игроков текущего состава больше всех в Европе

По версии Центра спортивных исследований, английский «Манчестер Сити» оказался на первом месте среди клубов топ-5 лиг по расходам на трансферы игроков нынешнего состава. «Горожане» на 3 млн евро опередили «ПСЖ», который этим летом приобрел Неймара за 222 млн евро и Киллиана Мбаппе за 180 млн евро.

В общей сложности «Манчестер Сити» потратил 853 млн евро, а французский гранд – 850 млн евро. На третьем месте оказался «Манчестер Юнайтед» с 784 млн евро.

Расходы данных команд выросли на 242 млн, 395 млн и 66 млн, соответственно. Показатели же действующего победителя Лиги чемпионов мадридского «Реал», наоборот, снизились на 138 млн.

Отмечается, что текущий состав «Сити» является самым дорогим в истории футбола.

В топ-10 крупнейших по затратам клубов входят шесть представителей Английской премьер-лиги. Полный список выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» (Англия) — 853 млн евро, «ПСЖ» (Франция) — 850 млн евро, «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 784 млн евро, «Челси» (Англия) — 644 млн евро, «Барселона» (Испания) — 628 млн евро, «Реал» (Испания) — 497 млн евро, «Ювентус» (Италия) — 470 млн евро, «Ливерпуль» (Англия) — 437 млн евро, «Арсенал» (Англия) — 416 млн евро, «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 361 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: CIES