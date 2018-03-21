«Бавария» провела переговоры с Маурисио Почеттино

Автор: Никита Воробьев 0

Маурисио Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино попал в сферу интересов очередного клуба из топ-5 рейтинга УЕФА. Аргентинца намерена переманить мюнхенская «Бавария».

Спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич сначала предложил кандидатуру Почеттино руководителям «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге и Ули Хенессу, а затем встретился с самим специалистом и обсудил с ним возможность сотрудничества.

Отмечается, что шансов у мюнхенцев подписать Почеттино крайне малы, так как клуб и тренер исповедуют разные ценности. Кроме того, президент «шпор» Даниэль Леви не хочет расставаться с наставником без солидной компенсации.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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