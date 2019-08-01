«Бавария» сделала официальное предложение о трансфере Лероя Сане

Автор: Анатолий Акулов 0

Полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Германии. «Бавария» по-прежнему заинтересована в переходе 23-летнего хавбека.

Мюнхенцы сделали «горожанам» первое официальное предложение по игроку сборной Германии. Самому Сане немецкий клуб сообщил условия личного контракта.

Детали соглашения пока не сообщаются. Переговоры между клубами продолжатся на следующей неделе. «Бавария» готова платить Лерою 220 тысяч евро в неделю. Трансфер футболиста может обойтись примерно в 100 млн. евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел 31 матч в чемпионате Англии. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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