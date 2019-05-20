Фернандо Льоренте покинет «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Фернандо Льоренте летом станет свободным агентом. Испанский футболист выступает за лондонский клуб с 2017 года.

Льоренте покинет стан «шпор», так как клуб решил не активировать опцию продления контракта на год. Данный пункт руководство «Тоттенхэма» имело право реализовать до 18 мая.

Льоренте хотят приобрести итальянские клубы «Милан» и «Рома», испанская «Валенсия» и французский «Марсель».

Ранее баск выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Ювентус», «Севилью» и «Суонси Сити». В нынешнем сезоне 34-летний нападающий сыграл в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал четыре голевых паса. В Лиге чемпионов испанец забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 8 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail