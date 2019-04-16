Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» на «Камп Ноу» и вышла в полуфинал

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча команд закончилась победой каталонцев.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (АНГЛИЯ) — 3:0 (2:0)

Барселона. 16 апреля.

Стадион: «Камп Ноу». 96708 зрителей.

Судья: Феликс Брых (Германия).

«Барселона»: Тер Штеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 71), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Джонс, Погба, Фред, Мактомини, Лингард (Санчес, 80), Марсьяль (Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).

Голы: 1:0 — Месси (16), 2:0 — Месси (20), 3:0 — Коутиньо (61).

Предупреждение: Суарес (77).

13 (6) удары (в створ) 9 (3)

10 фолы 15

0 офсайды 3

8 угловые 3

63 % владения мячом 37

Уже на первой минуте встречи Рэшфорд убежал один на один с вратарем, но пробил в перекладину. После этого Ракитича сбили в штрафной гостей, и «Барселона» получила шанс на пробитие 11-метрового. Однако после просмотра VAR главный судья встречи отменил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». Через несколько минут Месси открыл счет в матче. Аргентинец сместился в центр и точно пробил в нижний левый угол. Почти сразу же Месси удвоил преимущество каталонцев: с правой ноги он покатил мяч в ворота, а Де Хеа пустил футбольный снаряд под подмышкой. Во втором тайме сине-гранатовые полностью контролировали мяч, периодически создавая опасные моменты. На 61-й минуте Коутиньо забил гол. Он получил мяч у штрафной и пробил в верхний правый угол. Отметим, что «Барселона» забила 3 мяча ударами из-за пределов штрафной в матче ЛЧ впервые за 9 лет.

Первый матч: «Манчестер Юнайтед» 0:1 «Барселона»

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»