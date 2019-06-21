Юрий Лодыгин: «Не рассматриваю предложения из России»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал ситуацию со своим будущим. Лодыгин выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 года.

Весеннюю часть прошедшего чемпионата 29-летний вратарь провел в аренде в греческом «Олимпиакосе».

«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть, — это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть», — заявил Лодыгин.

До «Зенита» Лодыгин выступал за греческий клуб «Ксанти». В Санкт-Петербурге вратарь провел 111 матчей и пропустил 96 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС