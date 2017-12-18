Алекс-Окслейд Чемберлен — об уходе Филиппе Коутиньо: «Ваши подобные вопросы в данный момент абсолютно неуместны»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Алекс Окслейд-Чемберлен

После матча 18-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:0) полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо попросили прокомментировать слухи, связывающие игрока с «Барселоной». Однако за своего товарища вступился Алекс-Окслейд Чемберлен и ответил на вопрос за него.

«Слушайте, сейчас Фил — игрок «Ливерпуля», это все, что имеет значение в данный момент. Он выкладывается в каждом матче, и мы не можем требовать от него большего. В текущем сезоне он действует как настоящий профессионал. Каждый раз, выходя на поле, Фил отдает всего себя ради команды и болельщиков, поэтому ваши подобные вопросы в данный момент абсолютно неуместны», — сказал Чемберлен.

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл 11 матчей за «Ливерпуль», в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Барселону» уже зимой.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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