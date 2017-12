«Ливерпуль» стал первой командой в истории АПЛ, одержавшей четыре крупные выездные победы подряд

В рамках 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 4:0. Подопечные Юргена Клоппа взяли три очка с разницей в три или более мячей в четвертом выездном матче подряд.

Ранее «мерсисайдцы» выигрывали в гостях у «Брайтона» (5:1), «Сток Сити» (3:0) и «Вест Хэма» (4:1). Это первый случай в истории АПЛ, когда какая-либо из команд громила своих соперников на выезде четыре раза подряд.

4 — @LFC are the first team in top-flight history to have won four consecutive away games by a margin of at least three goals. Record. pic.twitter.com/Kjowqc6676

— OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2017