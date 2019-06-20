Леонид Слуцкий о планах на будущее: «Приглашение в «Спартак» даже гипотетически невозможно»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своих планах в тренерской карьере. Специалист не планирует возвращаться работать в Россию в ближайшее время.

Бывший главный тренер ЦСКА заявил, что возвращение в Россию его на данном этапе не интересует. Он хотел бы продолжить карьеру в Европе.

«Я не готов оставить свою мечту. Многим она кажется необычной. Зачем Слуцкому работать в «Витессе», какой смысл? Я не могу это объяснить, но мне безумно все нравится, все интересно в новой футбольной стране, с другими принципами, традициями, историей», – отметил тренер.

«Там все по-другому. Я не говорю – лучше или хуже. Просто все другое. Так что еще раз готов повторить: намерен цепляться за свой шанс сделать карьеру в Европе. На сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России», – сказал Слуцкий.

«Обсуждать переход в «Спартак» бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно», – добавил он.

Напомним, в прошедшем сезоне Леонид Слуцкий занял с «Витессом» 5-ое место в чемпионате Голландии. В активе команды 53 очка в 34 матчах. В финале плей-офф за право выступить в Лиге Европы клуб уступил «Утрехту» по сумме двух встреч 1:3.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»