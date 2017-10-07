Дмитрий Полоз может пропустить матч с Южной Кореей

Участие нападающего сборной России Дмитрия Полоза в товарищеском матче с Южной Кореей под большим вопросом. У 26-летнего игрока наблюдается повышенная температура.

Вчера вечером Полоз почувствовал недомогание, в настоящий момент врачи сборной проводят с ним необходимые медицинские мероприятия.

Однако сегодняшнюю встречу с Кореей форвард, вероятно, пропустит.

Полоз является футболистом «Зенита», в нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей за команду, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Товарищеский поединок между сборными России и Южной Кореи начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ-Арена».

Фото: Global Look Press

Источник: РФС