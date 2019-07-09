Клуб из Китая хочет приобрести Гарета Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил предложение о переходе в клуб китайской Суперлиги. Он готов платить футболисту около млн евро в неделю.
Как сообщает источник, клуб, название которого не разглашается, предложил 29-летнему валлийцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.
Отмечается, что при этом команда отказалась платить за трансфер игрока. «Реал» отклонил это предложение.
🚨¡EXCLUSIVA @elchiringuitotv! 🚨
➡️BALE tiene una OFERTA MAREANTE del fútbol CHINO.
➡️Le DOBLAN el SALARIO pero le quieren a COSTE CERO y el REAL MADRID NO está dispuesto.
Información de @Borjamazarro8. pic.twitter.com/rxl0V2e37H
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2019
В прошедшем сезоне футболист провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito