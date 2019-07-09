Клуб из Китая хочет приобрести Гарета Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил предложение о переходе в клуб китайской Суперлиги. Он готов платить футболисту около млн евро в неделю.

Как сообщает источник, клуб, название которого не разглашается, предложил 29-летнему валлийцу контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.

Отмечается, что при этом команда отказалась платить за трансфер игрока. «Реал» отклонил это предложение.

🚨¡EXCLUSIVA @elchiringuitotv ! 🚨 ➡️BALE tiene una OFERTA MAREANTE del fútbol CHINO. ➡️Le DOBLAN el SALARIO pero le quieren a COSTE CERO y el REAL MADRID NO está dispuesto. Información de @Borjamazarro8 . pic.twitter.com/rxl0V2e37H — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 8, 2019

В прошедшем сезоне футболист провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito