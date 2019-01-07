«Челси» рассматривает Леандро Паредеса в качестве замены Сеску Фабрегасу

«Челси» изучает рынок на предмет замены полузащитнику Франсеску Фабрегасу. Испанец же переходит в «Монако».

Лондонцы рассматривают два основных варианта: Леандро Паредес из «Зенита» и Николо Барелла из «Кальяри». За обоими игроками «Челси» следит в течение года.

Бареллу и Паредеса Маурицио Сарри хотел приобрести еще во время работы тренером «Наполи». Трансфер итальянца оценивается в 45 миллионов фунтов, потенциальная стоимость игрока «Зенита» не уточняется.

Ранее сообщалось, что петербуржцы просят у «Милана», который давно следит за Паредесом, 25 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail