78% опрошенных жителей Франции против возвращения Карима Бензема в национальную сборную

Французская компания Odoxa провела исследование о том, хотят ли французы возвращения Карима Бензема в сборную страны. Опрошено было чуть больше 1000 человек

Всего 19% опрошенных высказались за возвращение Карима Бензема в сборную Франции. 78% респондентов высказались против этого, а 3% воздержались. Всего было опрошено 1006 человек.

Напомним, что французский форвард был отстранен от выступлений за национальную команду после скандала с шантажом Матье Вальбуэна. Совсем недавно глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.

Последний раз форвард «Реала» вызывался в сборную в октябре 2015 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема забил 7 мячей и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News