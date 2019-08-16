Алексис Санчес отказался переходить в «Рому»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Руководство «Манчестер Юнайтед» договорилось с «Ромой» об аренде нападающего Алексиса Санчеса. Сам чилиец отказался переходить в итальянский клуб.

По условиям соглашения, «красные дьяволы» платили бы чилийцу половину его годовой зарплаты, но игрок отказался от перехода в клуб из столицы Италии. Санчес зарабатывает 18 миллионов евро в год, и является одним из самых высокооплачиваемых игроков в Англии.

Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».

В прошедшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери

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