Глава Самарской области: «Порадуем болельщиков «Крыльев» еще одним известным игроком в составе»

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил важную новость. «Крылья Советов» в ближайшее время усилят состав еще одним футболистом.

«Сегодня обсудил с тренером «Крыльев Советов» А.В.Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды.

Рассчитываю, что обновление состава принесет новое качество игры и новые победы.

Думаю, что порадуем болельщиков еще одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время», – написал Азаров в твиттере.

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Думаю, что порадуем болельщиков ещё одним известным футболистом в составе команды @fckssamara в ближайшее время. — Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) August 25, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Дмитрия Азарова