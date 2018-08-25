Глава Самарской области: «Порадуем болельщиков «Крыльев» еще одним известным игроком в составе»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Kryalia Sovetov

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил важную новость. «Крылья Советов» в ближайшее время усилят состав еще одним футболистом.

«Сегодня обсудил с тренером «Крыльев Советов» А.В.Тихоновым перспективы клуба, прохождение адаптации новичков и предложения по дальнейшему усилению команды.

Рассчитываю, что обновление состава принесет новое качество игры и новые победы.

Думаю, что порадуем болельщиков еще одним известным футболистом в составе команды в ближайшее время», – написал Азаров в твиттере.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Дмитрия Азарова

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