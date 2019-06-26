«Рома» и «Наполи» осуществят обмен игроками

Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи». Трансфер греческого защитника составит 34 миллиона евро.

В то же время сумма выплаты римскому клубу будет уменьшена за счет включения в сделку полузащитника «Наполи» Амаду Диавара. Трансфер гвинейца оценен в 18 миллионов евро. Еще два миллиона евро будут доплачиваться в качестве бонусов.

Манолас перешел в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Грек в прошедшем чемпионате Италии сыграл 27 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Диавара выступает за «Наполи» с лета 2016 года. Гвинеец был приобретен неаполитанцами у «Болоньи». Хавбек сыграл 13 матчей, однако не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Фабрицио Романо