VAR будет использован на матчах финальной части Лиги наций

На матчах финальной части Лиги наций будет использоваться VAR. Об этом сообщил УЕФА на официальном сайте.

Система видеопомощи будет впервые применяться на турнире для национальных команд, который проводится под эгидой УЕФА.

«В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система», — сообщил сайт организации.

Напомним, в финальную часть Лиги наций вышли четыре сборные следующих стран: Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии. Полуфинальные матчи пройдут 5 и 6 июня. Португалия встретится со Швейцарией, а Голландия — с Англией. Финал турнира состоится 9 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА