«Милан» заинтересовался Деяном Ловреном

«Милан» обратил внимание на защитника «Ливерпуля» Деяна Ловреном. Итальянский клуб был бы не против подписать игрока.

Сообщается, «россонери» ведут переговоры по возможному трансферу футболиста, а также обсуждают стоимость перехода.

Но хорват не единственный за кем следят миланцы. Они продолжают интересоваться полузащитником команды «Сассуоло» Стефано Сенси.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Ловрен провел 13 матчей, забил один мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио