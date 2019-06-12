«Милан» заинтересовался Деяном Ловреном

Автор: Дарья Григорьева 0

Деян Ловрен

«Милан» обратил внимание на защитника «Ливерпуля» Деяна Ловреном. Итальянский клуб был бы не против подписать игрока. 

Сообщается, «россонери» ведут переговоры по возможному трансферу футболиста, а также обсуждают стоимость перехода.

Но хорват не единственный за кем следят миланцы. Они продолжают интересоваться полузащитником команды «Сассуоло» Стефано Сенси.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Ловрен провел 13 матчей, забил один мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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