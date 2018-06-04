Гарет Саутгейт попросил игроков сборной Англии не симулировать на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Gareth Southgate

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел встречу со своими подопечными. Он общался на тему симуляции на поле и их недопустимости на предстоящем чемпионате мира в России. 

Наставник английской команды отметил, что нельзя рисковать, учитывая, что на турнире будет использоваться система видеопомощи рефери (VAR), благодаря которой судья сможет принять решение, даже если сначала не заметил симуляцию.

«На эту тему у нас был разговор с игроками в субботу. Мы не надеемся кого-нибудь обмануть, но если мы думали, что это возможно, то нам следует забыть об этом. Мы должны сохранять концентрацию на всех участках поля», — сказал Гарет Саутгейт.

Фото: Global Look Press
Источник: The Idependent

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