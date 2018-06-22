Раджа Наингголан: «Я покидаю «Рому». Это решение клуба. «Интер» хотел заполучить меня больше всех»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Nainggolan

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил, что перейдет в «Интер». По его словам, это решение самого клуба.

«Я всегда буду хранить в сердце все моменты, которые я пережил, защищая эти цвета. Я покидаю Рим, отдав все силы клубу в эти чудесные годы.

Хочу поблагодарить фанатов за все это время. Они всегда поддерживали меня, всегда демонстрировали свою любовь. Я этого не забуду.

Уход – это не мой выбор, это решение клуба, которое я уважаю.

«Интер» хотел заполучить меня больше, чем кто-либо еще. Я могу только поблагодарить клуб и Спаллетти за это. В Милане я снова буду работать с прекрасным тренером, чему очень рад», – сказал Наингголан.

Ранее сообщалось, что за бельгийца «Интер» заплатит 24 миллиона евро и отдаст «Роме» защитника Давиде Сантона и 18-летнего хавбека Николо Дзаньоло.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Radja Nainggolan;

«Интер» согласовал с «Ромой» трансфер Раджа Наингголана за 29 млн евро

Maurizio Sarri

Президент «Наполи» обвинил Маурицио Сарри в возможной потере титула чемпионов Серии А

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

«МЮ» хочет купить Мбаппе, топ-клубы Серии А нацелились на Головина, «Реал» может возглавить экс-тренер «Зенита». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 