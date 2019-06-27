«Барселона» не собирается подписывать Неймара

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Он высказался на этот счет.

«Насколько мне известно, «Барселона» не предпринимала никаких шагов для подписания Неймара, и мы не хотим подписывать его.

Совет директоров не рассматривал эту возможность, но у игрока есть желание вернуться. Кажется, что Неймар хочет этого, по крайней мере, он выражал заинтересованность. Но переговоров нет. «Барселона» не беспокоится по этому поводу», — сказал Кардонер.

Напомним, ранее была информация, что существует вероятность возвращения бразильца в испанскую команду.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции форвард провел 17 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN