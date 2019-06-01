«Эсперанс» выиграл африканскую ЛЧ. Соперник ушёл с поля из-за неисправности VAR

Тунисский клуб «Эсперанс» отпраздновал победу в африканской Лиге чемпионов. Ответная встреча финала закончилась скандалом из-за поломки системы VAR.

Напомним, первая встреча команд в двухматчевом противостоянии завершилась вничью — 1:1. В ответной игре марокканский клуб «Видад Касабланка» отказался продолжать матч после незасчитанного гола в ворота «Эсперанс».

Тунисская команда первой открыла счёт в матче. На 59-й минуте гости отыгрались, однако главный арбитр встречи отменил гол из-за офсайда. Игроки «Видад Касабланка» потребовали, чтобы эпизод со взятием ворот был пересмотрен с помощью VAR. Это решение гостевой команды вызвало бурную реакцию фанатов хозяев, и они начали закидывать поле посторонними предметами и использовать пиротехнику. Однако главный судья встречи не смог воспользоваться видеоповтором из-за технической неисправности системы видеоповторов.

В результате футболисты гостей отказались продолжать матч. Не смог убедить игроков изменить решение и президент Африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад, который вмешался в ситуацию. В итоге главный рефери матча через 1,5 часа после остановки игры дал финальный свисток, зафиксировав победу хозяев со счётом 1:0. Таким образом, «Эсперанс» стал победителем африканской ЛЧ во второй раз подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com