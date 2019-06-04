Поль Погба может перейти в «Ювентус»

Автор: Анатолий Акулов 0

Французский хавбек «МЮ» может перебраться в чемпионат Италии. На 26-летнего полузащитника претендует «Ювентус».

Туринский клуб работает над возвращением в команду полузащитника сборной Франции Поля Погба. 26-летний чемпион мира играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Сообщается, что итальянцы уже вступили в переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

Сообщается, что уже в ближайшее время туринцы сделают запрос в английский клуб по поводу трансфера. «МЮ» хочет выручить за Погба более 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Поль Погба провел 35 матчей в чемпионате Англии. В его активе 13 голов и 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Фабрицио Романо

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