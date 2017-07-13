Игорь Акинфеев стал лучшим игроком ЦСКА, но отдал награду

Автор: Алена Груздева 0

Игорь Акинфеев

В ЦСКА на ежегодной встрече с болельщиками состоялось вручение награды лучшему игроку клуба. Им по итогам сезона стал Игорь Акинфеев.

Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев на традиционной встрече с болельщиками был признан лучшим игроком состава в сезоне-2016/17. Однако сам Игорь решил распорядиться призом иначе и отдал его защитнику Марио Фернандесу.

«Я благодарен за эту награду, но мое мнение, что лучшим в прошедшем сезоне был Марио Фернандес. Отдаю этот приз ему», — сказал Игорь, награждая 26-летнего одноклубника, недавно получившего российское гражданство.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мариу Фернандес

Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА на 5 лет

Марио Фернандес

Новый контракт Марио Фернандеса с ЦСКА, новички «Динамо». Главные новости дня

Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев: «Видно, что сборная на верном пути, а это самое главное»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 