Игорь Акинфеев стал лучшим игроком ЦСКА, но отдал награду

В ЦСКА на ежегодной встрече с болельщиками состоялось вручение награды лучшему игроку клуба. Им по итогам сезона стал Игорь Акинфеев.

Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев на традиционной встрече с болельщиками был признан лучшим игроком состава в сезоне-2016/17. Однако сам Игорь решил распорядиться призом иначе и отдал его защитнику Марио Фернандесу.

«Я благодарен за эту награду, но мое мнение, что лучшим в прошедшем сезоне был Марио Фернандес. Отдаю этот приз ему», — сказал Игорь, награждая 26-летнего одноклубника, недавно получившего российское гражданство.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Твиттер ЦСКА