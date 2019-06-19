«Боруссия» приобрела Матса Хуммельса у «Баварии»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс покидает команду. Футболист возвращается в дортмундскую «Боруссию».

Мюнхенский клуб подтвердил трансфер 30-летнего Хуммельса. Сегодня защитник отправляется на медицинское обследование в Дортмунд.

По информации немецких СМИ, «Боруссия» заплатит 38 миллионов евро, включая бонусы. Ранее футболист согласовал со «шмелями» контракт на три года, его зарплата составит 10 миллионов евро в год.

Einigung erzielt: Hummels vor Wechsel zu Borussia Dortmund.https://t.co/ImNUM0GN9J — FC Bayern München (@FCBayern) June 19, 2019

В прошедшем сезоне Матс Хуммельс провел 21 матч в чемпионате Германии. На его счету один гол и одна результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «Twitter» «Баварии»