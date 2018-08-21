«Барселона» продаст Ивана Ракитича только за 125 млн евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rakitic

«Барселона» намерена сохранить полузащитника Ивана Ракитича. Также клуб назвал стоимость футболиста.

Каталонский клуб не намерен продавать 30-летнего хорвата меньше чем за 125 миллионов евро – это сумма, прописанная в его опции выкупа. «Барселона» не хочет вести переговоры с другими клубами.

Тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде считает Ракитича ключевым игроком и настаивает, чтобы он остался. В Ракитиче заинтересован «ПСЖ», однако из-за проблем с ФФП и требованиями каталонцев парижский клуб может отказаться от трансфера.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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