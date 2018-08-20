Федор Смолов о планах уехать в Европу: «Можно сказать, они еще в силе»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Smolov

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что хочет проявить себя в Европе. Также игрок рассказал, как чувствует себя в новом клубе.

«В моей команде я ни на кого не смотрю снизу вверх. Мы все равны, и только так можно добиваться результатов.

Я рад оказаться в «Локомотиве», и не совсем правильно говорить о том, что будет потом. Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживем – увидим.

Мои планы на выступление в Европе? Можно сказать, что они еще в силе», – сказал Смолов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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