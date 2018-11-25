Валерий Карпин: «Кто виноват, почему пропускаем с аутов? Виноваты ауты»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после гостевого поражения в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). 49-летний российский специалист заявил, что при вбросе мяча из-за боковой необходимо играть внимательно в своей штрафной.

«Такая неудачная игра в начале встречи связана с нервами. Как только «Ростов» пропустил, то начали показывать хорошее движение. Почему много пропускаем с аутов? Это связано с тем, что мы зарабатываем ауты! При вбросе из-за боковой нужно играть внимательно в своей штрафной и следить за игроками соперников. Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси хорошо поборолся и забил. Можно занести в актив движение команды после 15-й минуты и начало второго тайма. «Ростов» хорошо работал в этих отрезках в прессинге», — сказал Валерий Карпин.

После 15 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 34 очками. «Ростов» занимает 5 позицию, имея в активе 23 балла.