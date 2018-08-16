Президент «Наполи»: «Фанаты хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы, но покупают поддельные футболки»

Недавно фанаты «Наполи» решили покритиковать своего президента Аурелио Де Лаурентиса. Он решил им ответить.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ответил на критику болельщиков из-за отсутствия крупных трансферов.

«Если фанаты хотят критиковать меня, потому что «Наполи» не подписал игроков, которых они хотят, то пусть критикуют.

Они хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы, но сами покупают поддельные футболки», – сказал Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport