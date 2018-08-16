Президент «Наполи»: «Фанаты хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы, но покупают поддельные футболки»

Автор: Тимофей Поршнев 0

De Laurentis

Недавно фанаты «Наполи» решили покритиковать своего президента Аурелио Де Лаурентиса. Он решил им ответить.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ответил на критику болельщиков из-за отсутствия крупных трансферов.

«Если фанаты хотят критиковать меня, потому что «Наполи» не подписал игроков, которых они хотят, то пусть критикуют.

Они хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы, но сами покупают поддельные футболки», – сказал Де Лаурентис.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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