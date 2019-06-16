«Реал» намерен продать Лукаса Васкеса

Автор: Дарья Григорьева 0

«Реал» планирует продать полузащитника Лукаса Васкеса. Мадридцы готовы выслушать предложения, касающиеся трансфера футболиста.

Сообщается, причиной продажи станет уменьшение игрового времени у испанца из-за приобретения Эдена Азара и Родриго. Но несмотря на непонятное будущее в королевском клубе, хавбек хочет остаться.

Кроме того «Реал» думает и о будущем полузащитника Браима Диаса. «Сливочные» не собираются его продавать. Они могут отправить 19-летнего полузащитника в аренду на один сезон, чтобы тот получал побольше игрового времени.

Напомним, в нынешнем сезоне Примеры Васкес провел 31 матч, забил 1 мяч и сделал три голевые передачи. Диас сыграл в девяти встречах, отметился одним голом и одни результативным пасом.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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