Бывший глава КХЛ Александр Медведев стал президентом «Зенита»

В «Зените» состоялось заседание совета директоров клуба. Был одобрен ряд перестановок в руководстве.

Свой пост покинул президент и гендиректор клуба Сергей Фурсенко. Он стал вице-президентом «Газпромбанка», но при этом он останется в совете директоров «Зенита» в качестве представителя банка.

Вместо него назначен президентом Александр Медведев. С 2008 по 2014 год он был президентом КХЛ. Сейчас он входит в совет директоров лиги и является зампредом совета директоров СКА. Кроме того, он занимает должность зампреда «Газпрома» и руководит компанией «Газпром экспорт».

Исполняющей обязанности председателя совета директоров вместо ушедшего в РФС Александра Дюкова стала Елена Ильюхина, входящая в совет директоров «Зенита». Она занимает должность заместителя гендиректора «Газпромнефти», которым является как раз Дюков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»