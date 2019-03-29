Премьер-лига. 21-й тур. «Арсенал» победил «Крылья Советов» в Самаре

В матче 21-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Благодаря голу Джорджевича победу одержали гости.

Премьер-лига. 21-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АРСЕНАЛ — 0:1 (0:0)

Самара. 29 марта.

Стадион: «Самара-Арена».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Бурлак, Рохель, Денисов (Яковлев, 60) Шишкин, Тимофеев, Самедов, Ананидзе (Ткачук, 74), Канунников, Корниленко (Шейдаев, 73).

«Арсенал»: Левашов (Нигматуллин, 23), Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Мохаммед, Ткачев (Берхамов, 86) , Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Гол: 0:1 — Джорджевич (66).

Предупреждения: Джорджевич (2), Хагуш (9). Комбаров (17), Корниленко (27), Бурлак (54), Ткачев (55), Горбатенко (80), Шишкин (81), Самедов (82), Нигматуллин 90).

10 (4) удары (в створ) 11 (6)

17 фолы 13

4 угловые 6

1 офсайды 1

62 % владения мячом 38

Первый тайм запомнился вынужденной заменой вратаря гостей Левашова. На 23-й минуте из-за повреждения кисти его сменил Нигматуллин. Перед перерывом отличный момент был у Ткачева: полузащитник «Арсенала» попал в перекладину. Во второй половине встречи тулякам удалось забить гол. Ткачев вывел Джеорджевича один на один с Рыжиковым, и черногорский форвард перебросил голкипера самарцев.

Фото: твиттер тульского «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»