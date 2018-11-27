«Краснодар» продлил контракт с одним из лидеров команды

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 12 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 28 октября 2018 г.

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Классоном. Соглашение шведского футболиста рассчитано до 2021 года. Прежний контракт действовал до 2020 года.

«Руководство ФК «Краснодар» рассчитывает, что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед и покорении турнирных вершин», — говорится в сообщении «быков».

Напомним, Виктор Классон перешел в «Краснодар» из шведского клуба «Эльфсборг» в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах команды в Российской Премьер-Лиге и записал на свой счет 6 голов и 2 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Официальный сайт ФК «Краснодар»

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