Станислав Черчесов: «Ждал Хорватию, но не попалась. Жаль, что не получится взять реванш, он должен присутствовать в спорте»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Также он был разочарован тем, что не сможет взять реванш у сборной Хорватии.

– Из тех команд, что нам попались, по большому счету, знаем только Бельгию. С шотландцами, казахами мы не играли, поэтому надо собирать информацию.

– Бельгия – одна из самых быстро прогрессирующих команд мира. На нее будет особый настрой?

– Давайте дождемся расписания матчей, а там уже будем думать. Недавно я летал в Монако, смотрели матч вместе с Роберто Мартинесом.

Еще тогда подумали с ним, что будем играть в одной группе. Сейчас увиделись с ним, вспомнили тот разговор.

– Тренерские противостояния в таком турнире имеют особое значение?

– Опыт подсказывает, что главное не то, с кем ты играешь, а когда и в каком состоянии.

– Шотландия – команда с традициями, которая давно не участвовала в крупных соревнованиях. Значит ли это что-то с точки зрения мотивации?

– Недавно смотрели «Рейнджерс» с «Уфой» и «Спартаком». Шотландский клуб боевитый, они всегда играли в одном и том же стиле.

Какие-то вещи меняются, но надо быть объективным: у них нет той изюминки, которая есть у испанцев, аргентинцев. В любом случае главное – какими будем мы.

– Не ждали ли вы в группе команды из числа соперников по чемпионату мира?

– Ждал Хорватию, но не попалась. Жаль, что не получится взять реванш, он должен присутствовать в спорте.

– Какие эмоции были у вас накануне жеребьевки? Сравните их с эмоциями, которые испытывали год назад на аналогичном мероприятии в преддверии чемпионата мира.

– Организаторы нынешней жеребьевки могут обидеться, но у нас все было более помпезно. Однако все равно все организовано на хорошем уровне.

Мы приезжаем не смотреть на достопримечательности, а узнать соперников. Волнения же нет, потому что здесь ты не «заказываешь музыку» и не можешь повлиять на события.

– Сборная Казахстана играет на искусственном газоне. Насколько это проблематично для нашей команды?

– На сегодняшний день мы не думали об этом, надо дождаться расписания.

Да, Казахстан играет в Астане на искусственном поле, но для нас это не первый опыт, так что проблемой покрытие не станет.

– Мечтали ли о чем-то перед жеребьевкой?

– Особо ни о чем не мечтал, потому что ты не можешь оказать никакого влияния на происходящее. Нужно спокойно ждать, мы это уже не раз проходили на чемпионате мира, в Лиге наций. Так что просто сидишь и смотришь, что тебе попадется.

– Как оцените группу, в которую попала сборная России?

– Сейчас мы столкнулись с травмами, и все изменилось, но это касается не только нас.

Если у бельгийцев не будет десяти футболистов в составе, еще неизвестно, как они будут играть. Поэтому меня интересует состояние моей команды, а не то, с кем нам встречаться.

– Расскажите коротко о каждом сопернике.

– Бельгия – первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни, команда стала бронзовым призером чемпионата мира.

Все остальные команды за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкасались. Шотландский «Рейнджерс» видел в Лиге Европы, знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная.

На Кипре нас будет ждать жара. Будем изучать соперников, – сказал Черчесов.

Напомним, по итогам жеребьевки Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС