Джанлуиджи Буффон: «Сейчас чувствую себя лучше, чем шесть или семь лет назад»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон признался, что чувствует себя лучше, чем в предыдущие годы. Голкипер на правах свободного агента летом перешел в французский клуб из итальянского «Ювентуса».

«Честно говоря, понятия не имел, как меня воспримут в команде, даже немного насторожился. Многие создают для себя комфортные условия к 40 годам и уже не могут просто взять и изменить свою жизнь. Но я люблю бросать себе вызов. Мне нравится конкурировать, сталкиваться с трудностями и понимать, что я все еще способен их преодолевать.

Если бы меня спросили, чувствую ли я себя иначе, чем в 35 лет, я бы сказал, что сейчас все стало лучше. Иногда думаю, что это просто невозможно. Но в глубине души я действительно чувствую себя лучше, чем пять, шесть или семь лет назад. И я не могу сказать, почему. Возможно, это потому, что я изменил подход к работе, и это стало для меня мотивацией», — сказал 40-летний вратарь.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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