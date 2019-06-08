Артем Дзюба: «Мог забить больше голов»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над командой Сан-Марино. Встреча, прошедшая в Саранске, закончилась разгромной победой со счетом 9:0.

Сам Дзюба забил в матче четыре гола.

«Главное, победили 9:0 – впервые, по-моему, в истории. Вот это радует. Конечно же, забить четыре гола очень приятно. Хорошая атмосфера, хороший матч.

Очень концентрировано играли, с таким соперником главное не давать шансы, нам это удалось. Четыре гола прикольно забить, но мог больше забить, так что есть претензии к себе.

Я подначивал команду, чтобы мы 10:0 выиграли, когда стало 6:0 или 7:0. Я знал, что рекорд 7:0, хотелось побольше забить.

У меня было два решения пробить пенальти. В первом случае понимал, куда буду бить. Второй пенальти хотел черпачком ударить, но побоялся и передумал. Нельзя было менять решение. Но повезло, что в итоге добил.

Главное – командная работа. Я очень благодарен Саранску, потрясающая атмосфера. Крутой стадион. Ощущение, когда играешь дома – кайф. 9:0, всех с победой, идем дальше», – сказал форвард сборной России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ