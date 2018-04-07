Диего Марадона: «Сампаоли предал меня»

Диего Марадона поделился мнением о Хорхе Сампаоли. Легендарный футболист недолюбливает главного тренера сборной Аргентины.

«Он пришел в сборную с кучей помощников и хочет объяснить, что мяч круглый. Мне кажется, в этом его ошибка.

Многие из тех, кто играл в футбол, не помнят, чтобы видели хоть один гол Сампаоли. Так что он должен с большим уважением относиться к тому наследию, что мы оставили в сборной Аргентины.

Сампаоли предал меня. В 2016 году он позвал меня в Севилью, чтобы поговорить о футболе. Но на самом деле он просто хотел подружиться со мной, чтобы быть ближе к сборной», – сказал Марадона.

Напомним, что тренером национальной команды Аргентины Хорхе Сампаоли стал 26 мая 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca