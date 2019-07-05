Роберт Левандовски продлит контракт с «Баварией» на четыре года

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий Роберт Левандовски подпишет новый контракт с «Баварией». Польский форвард выступает за мюнхенский клуб с 2014 года.

Соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Новый контракт согласован, но пока не подписан, поскольку игрок в отпуске, а также осталось уточнить последние детали сделки.

В минувшем сезоне Левандовски провел 33 матча в Бундеслиге и забил 22 гола. Всего за пять лет в «Баварии» поляк провел 159 игр и забил 128 голов.

До перехода в мюнхенский клуб Левандовски выступал за дортмундскую «Боруссию».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports Germany

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