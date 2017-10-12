«РБ Лейпциг» хотел подписать Килиана Мбаппе в 2015 году

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в 2015 году мог перейти в «РБ Лейпциг». Сейчас игрок выступает на правах аренды в «ПСЖ».

«Клуб был близок к подписанию Мбаппе. Это было после зимнего трансферного окна в 2015 году. Отец Килиана сказал мне, что, если я могу гарантировать, что возглавлю команду, он отпустит его к нам, но в феврале я не мог этого обещать», – рассказал спортивный директор Ральф Рангник.

Летом 2015 года нынешний спортивный директор стал главным тренером «РБ Лейпциг» и вывел команду в бундеслигу. Мбаппе тем же летом перешел в основу «Монако».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal