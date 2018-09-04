«Реал» готов заплатить € 200 млн за Антуана Гризманна

Мадридский «Реал» готов заплатить € 200 млн за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес лично выступил с инициативой по приобретению 27-летнего французского футболиста.

Ожидается, что Гризманн станет заменой португальскому форварду Криштиану Роналду, который покинул стан «сливочных» минувшим летом и присоединился к туринскому «Ювентусу».

Ранее Гризманн неоднократно заявлял, что намерен продолжить выступление в мадридском «Атлетико» и не намерен покидать команду.

Гризманн стал игроком «Атлетико» в 2014 году. Нападающий выиграл чемпионат мира—2018, который прошел минувшим летом в России, в составе национальной сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com