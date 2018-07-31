Усман Дембеле близок к переходу в «Арсенал».«Барселона» хочет получить в обмен Аарон Рэмси

Французский вингер «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в лондонский «Арсенал» до закрытия летнего трансферного окна. В результате переговоров между клубами «Барселона» заявила о желании включить в сделку полузащитника Аарона Рэмси.

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери лично заинтересован в подписании чемпиона мира и, невзирая на нежелание расставаться с Рэмси, готов пожертвовать валлийцем ради трансфера Дембеле.

Ранее Рэмси связывали с трансфером в «Челси». СМИ сообщали о готовности синих выплатить € 34 млн за футболиста.

Внушительную часть прошлого сезона 21-летний Дембеле пропустил из-за травм. В 20 матчах за «Барселону» француз отметился 3 забитыми мячами и 6 ассистами.

На счету 27-летнего Рэмси 24 сыгранных поединка в АПЛ-2017/18, в которых он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun