Федор Смолов попал в аварию и разбил автомобиль за 9 миллионов рублей

Автор: Тимофей Поршнев 0

Smolov

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов попал в аварию. Все случилось в Краснодаре в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе Вишняковского рынка.

Иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, но официальных данных о происшествии пока нет.

Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.

BMW

Фото: «Кубанские новости»

Отметим, что BMW M5 First Edition – специальная модель автомобиля, выпущенная ограниченной серией в 400 экземпляров. В России в продажу поступило 20 таких машин, все они раскуплены. Стоимость автомобиля начинается от 9 миллионов рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: «Кубанские новости»

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