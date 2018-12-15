«Барселона» хочет арендовать игрока «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы ищут центрального защитника из-за проблем с коленом у Самюэля Умтити.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» уже сделали официальное предложение об аренде Кристенсена на полгода.

22-летний датчанин согласен на переход, но «Челси» не хочет обсуждать аренду. «Барселона» же не планирует совершать полноценный трансфер в январе.

В этом сезоне датчанин провел 9 матчей за «Челси», но в АПЛ на поле вышел лишь однажды.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es