«Барселона» хочет арендовать игрока «Челси»

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен попал в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы ищут центрального защитника из-за проблем с коленом у Самюэля Умтити.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» уже сделали официальное предложение об аренде Кристенсена на полгода.

22-летний датчанин согласен на переход, но «Челси» не хочет обсуждать аренду. «Барселона» же не планирует совершать полноценный трансфер в январе.

В этом сезоне датчанин провел 9 матчей за «Челси», но в АПЛ на поле вышел лишь однажды.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sport.es

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