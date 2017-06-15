На Кубке конфедераций будет применяться система видеоповторов VAR

На предстоящем Кубке конфедераций в России будет применяться система видеоповторов VAR. Об этом объявили на сегодняшней пресс-конференции ФИФА, которая проходит в Санкт-Петербурге.

VAR (Video Assistant Referees) – система, которую ФИФА тестировала на последнем клубном чемпионате мира. По ходу матча судья имеет возможность обратиться к бригаде видеоассистентов, которые могут просмотреть повтор спорного эпизода, способного повлиять на исход встречи. Джанни Инфантино и Александер Чеферин остались довольны результатами первых проверок и теперь ФИФА продолжит тестировать эту систему на предстоящем Кубке конфедераций.

Презентация системы видеоповторов VAR, которая будет применяться на Кубке конфедераций #футболхоккей #футбол #еженедельникФутбол #ftbl #confederetioncup A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Jun 15, 2017 at 2:57am PDT

Более подробно о других системах видеоповторов можно прочитать здесь.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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