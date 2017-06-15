На Кубке конфедераций будет применяться система видеоповторов VAR

На предстоящем Кубке конфедераций в России будет применяться система видеоповторов VAR. Об этом объявили на сегодняшней пресс-конференции ФИФА, которая проходит в Санкт-Петербурге.
VAR (Video Assistant Referees) – система, которую ФИФА тестировала на последнем клубном чемпионате мира. По ходу матча судья имеет возможность обратиться к бригаде видеоассистентов, которые могут просмотреть повтор спорного эпизода, способного повлиять на исход встречи. Джанни Инфантино и Александер Чеферин остались довольны результатами первых проверок и теперь ФИФА продолжит тестировать эту систему на предстоящем Кубке конфедераций.
Более подробно о других системах видеоповторов можно прочитать здесь.
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press