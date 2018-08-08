Около 30 фанатов «Спартака» попадут на игру с ПАОКом

Около 30 фанатов «Спартака» попадут на гостевой матч с ПАОК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Группа болельщиков российского клуба сумела приобрести билеты на игру через интернет.

Источники в правоохранительных органах информируют, что фанатов «Спартака» не арестовывали у стадиона «Тумба» за попытку приобрести билеты в Салониках, несмотря на то, что об этом сообщали ряд СМИ.

Ранее стало известно, что около 200 фанатов «Спартака» пытались в Салониках приобрести билеты на матч с ПАОК, несмотря на запрет УЕФА, который ранее наказал клуб закрытием гостевых секторов на двух выездных встречах, в том числе на игре с ПАОК.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Thestival.gr