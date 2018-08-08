Около 30 фанатов «Спартака» попадут на игру с ПАОКом

Автор: Михаил Серебряков 0

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 23 апреля 2018 г.

Около 30 фанатов «Спартака» попадут на гостевой матч с ПАОК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Группа болельщиков российского клуба сумела приобрести билеты на игру через интернет.

Источники в правоохранительных органах информируют, что фанатов «Спартака» не арестовывали у стадиона «Тумба» за попытку приобрести билеты в Салониках, несмотря на то, что об этом сообщали ряд СМИ.

Ранее стало известно, что около 200 фанатов «Спартака» пытались в Салониках приобрести билеты на матч с ПАОК, несмотря на запрет УЕФА, который ранее  наказал клуб закрытием гостевых секторов на двух выездных встречах, в том числе на игре с ПАОК.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Thestival.gr

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Первый матч в Лиге чемпионов «Спартак» проведет 8 августа

Руководство «Спартака» попросило болельщиков не посещать выездной матч Лиги чемпионов

Ивелин Попов: «в Салониках будет непросто, на арене нас ждут сумасшедшие фанаты ПАОКа»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 