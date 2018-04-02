Федор Смолов поделился мнением об отставке Игоря Шалимова

Автор: Тимофей Поршнев 0

Fedor SmolovНападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался об отставке главного тренера команды. Игрок не ожидал такого конца. 

«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти.

В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов.

Напомним, что об отставке Игоря Шалимова стало известно 2 апреля. Новым тренером «Краснодара» стал Олег Фоменко.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport 24

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