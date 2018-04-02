Федор Смолов поделился мнением об отставке Игоря Шалимова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался об отставке главного тренера команды. Игрок не ожидал такого конца.
«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти.
В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов.
Напомним, что об отставке Игоря Шалимова стало известно 2 апреля. Новым тренером «Краснодара» стал Олег Фоменко.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport 24