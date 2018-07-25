Спорт FM изменит формат из-за финансовых трудностей

Спорт FM поменяет свой формат. Причиной стало ухудшение финансовой ситуации на радиостанции в связи с отсутствием крупных спортивных мероприятий на территории России в ближайшее время.

80% вещания Спорт FM займет музыка, в том числе рэп и хип-хоп. Остальное время будут занимать спортивные новости. Аналитика и большинство спортивных передач будут закрыты.

Как сообщил генеральный директор компании Роман Емельянов, изменение стратегии связано с желанием больше охватить молодежь.

«За все время работы радиостанции в нее вложили около 1 миллиарда рублей. Эти затраты не только до сих пор не окупились, но и, скорее всего, они не окупятся в обозримом будущем, так как роста финансовых показателей мы не видим», – заявил Емельянов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Ведомости»